【現場直播】 大陸國台辦例行新聞發布會｜2020.12.16

民進黨最近指控多名台灣網紅和一些團體製作散播具有「統戰」意涵的影片，配合大陸進行統戰宣傳。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局和一些政客利用公權力，打壓、霸凌一些台灣人士，煽動敵意、仇恨和對立；把轉移焦點、轉嫁矛盾、打壓異己的制式反應，當成是愚弄台灣民眾的「萬靈丹」，真是荒唐又可笑。

大陸國台辦今天上午舉行例行新聞發佈會，朱鳳蓮表示，她看到報導後，特意去網站上看了「台妹PK」的視頻，其中有一條描述她在上海就醫的經歷，覺得大陸的醫保比台灣的健保要更公平合理。

朱鳳蓮質疑，「一個很普通的女生，她住在大陸，想和大家分享一下她在大陸生活的故事，這有什麼問題嗎？民進黨政客動輒上綱上線、喊打喊殺，居心何在？」

朱鳳蓮表示，在大陸生活的台胞對大陸的發展進步都會有切身感受。各界已經看到，在「十三五」期間，世界規模最大的高等教育體系已經建成，高等教育毛入學率達到51.6％；世界規模最大的社會保障體系也已經建成了，基本醫療保險覆蓋超過13億人，基本養老保險覆蓋近10億人；人類歷史上規模最大、力度最強的脫貧攻堅戰已經完成，近一億貧困人口實現脫貧。

朱鳳蓮表示，大陸打開大門，歡迎台灣同胞，特別是青年朋友，來大陸生活、工作、學習，分享大陸發展的機遇，實現自身更好的發展。

「我們要指出的是，民進黨當局和一些政客一而再、再而三利用公權力，打壓、霸凌一些台灣人士，煽動敵意、仇恨和對立，實際上只會更深地撕裂台灣社會。」朱鳳蓮表示，民進黨把轉移焦點、轉嫁矛盾、打壓異己的制式反應，當成是愚弄台灣民眾的「萬靈丹」，真是荒唐又可笑。

(中時 )