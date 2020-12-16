美國選舉人團已投票確認民主黨籍拜登勝選、將入主白宮。我外交部發言人歐江安也表示，駐美代表處已轉致蔡總統賀函，我方會以適當方式表達對拜登的誠摯祝賀，該有禮數不會少。對此，中華戰略學會研究員張競則發文點出其中關鍵、認為頗能看出台美外交到底「妙不妙」。

張競今在臉書指出，蔡英文總統先前曾利用推特，回覆今年1月拜登恭賀其當選總統的推文，當時他就推斷「利用社交軟體表達賀電，看起來不太妙」，但綠營黨政高層、連閣揆（蘇貞昌）在內，都被搞到頭昏，將「推文」說成「致電」。

張競說，國家元首所發外交賀電或是賀函，是經正式公文處理程序擬稿批核與完成簽署；雖然在表面上是庶務，但其實駐外館處都要派遣專差致送，從過程來解讀雙方關係到達何種階層；所以若是當時將社交媒體推文當作起手式，看起來確實「不太妙」。

結果現在真相大白，張競說，依外交部發言人低調證實，已經透過駐美代表處致送總統賀函。「現在問題開始變成很有趣」。他表示，今年11月8日蔡總統推文曾向拜登表態致意，獲國內媒體高調報導；11月13日駐美代表蕭美琴與國務卿提名人選布林肯通電，亦是敲鑼打鼓強勢炒作，耐人尋味的是當時外交部並未提到任何有關總統賀函之事，反而是在拜登經過選舉人團投票程序，確認當選美國總統後，再低調證實駐美代表處已轉致蔡總統賀函。

外交往來進退應對，處處都是充滿學問。張競分析，駐美代表處轉致蔡總統賀函，由誰代表致送？拜登團隊派誰出來接待？順便談到那些必須當面密談議題，都是外交上在探底測溫，雙方言辭機鋒就是在試水觀風，整個過程駐外館處都必須完整回報國內，作為判斷雙方外交關係發展前景重要指標。張競質疑，如今只是由外交部發言人低調證實，對比前述總統社交軟體推文，或是駐美代表電話通聯，「鄉親不妨冷靜想想，狀況到底妙不妙？」

假若在這專差致送賀函過程中，能有任何炒作空間，就綠營行事風格來說，絕對不會放棄任何機會；但如今卻一反常態，透過外交體系常任文官低調證實，「其實是透露出不得其門而入？還是獲得重大突破，但信守雙方協議，絕對不向外透露真相呢？」

(中時新聞網)