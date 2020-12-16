有網友15日在爆料公社發文表示，跨年連假打算到台東跨年，由於阿妹演唱會導致當地住宿一房難求，他好不容易找到包棟民宿，趕緊匯了3萬6000元給「業者」後，對方卻音訊全無，他發現網站上的帳戶一直在更換，才驚覺受騙上當，趕緊通報165。警方查出，收款的帳戶是新北三重，目前正在追查全案案情中。

網友Jason Chiu在爆料公社發文寫下：「我們一群朋友原先月底要去台東跨年，找到一間包棟民宿，已經匯了3萬6000元過去！這幾天對方直接消失，也關機，後來發現他官網的帳戶一直在換，我朋友覺得有異打去165詢問，結果帳戶是可疑帳戶，165直接請我們報案。目前他們還在詐騙中，所以希望不要有人再被騙，我們已經報案了！」

網友表示「台東巿連航路66號是娜路彎大酒店，隔壁68號是空地，所以查無此宅。」網友也好意提醒，現在詐騙一直不斷推陳出新，真的很難防，而最簡單的就是一頁式廣告盡量不要相信，「下次要找民宿的話，最好找是有人寫blog或網誌的住宿心得會比較有保障。住宿費當場在給民宿櫃台，這樣對雙方都是安全的做法，也可以直接去該地址確認是不是有這間民宿。」、「好可憐，透過google以圖找圖，發現詐騙把宜蘭一間合法民宿的所有網站內容全部copy。」。

對此，台東縣政府交觀處觀光管理科長徐一中說明，經過查證確實沒有這家民宿登記資料，目前台東合法民宿約有1200多家，請大家上「台灣旅宿網」或「台東縣政府觀光旅遊網」取得合法旅宿資訊。

台東縣警局表示，165反詐騙受理報案專線近期發現有民眾遭「一頁式網站」詐騙，歹徒涉嫌利用虛設台東民宿「歡樂時光」在「跨年期間尚有空房」為標題，吸引被害人上鉤，該網站提供的帳戶不但一直更換，甚至在被害人匯款之後失聯，經警方查證網站刊登民宿地址發現該處為一片空地。

此外，被不肖業者盜用照片的宜蘭想飛民宿林小姐說，第一次遇上這種事，實在很傻眼，她接獲消息後就立即通知官網製作公司一起向165反詐騙諮詢專線檢舉通報，照片侵權部分將由網頁公司協助處理。

台東縣警局呼籲民眾，網路預訂民宿，請利用交通部觀光局或各縣市政府觀光局的網站搜尋經註冊認證合法業者，保障權益。另外，在下訂匯款前，務必詢問交通位址、服務設施等細節內容，仔細查證，如有疑問馬上撥打165反詐騙諮詢專線，以免受騙。

(中時 )