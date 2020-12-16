小鬼黃鴻升３個月前於北投家中驟逝，讓周遭親友及粉絲都無法接受此噩耗，今天凌晨女友峮峮發文，一句歌詞卻暗藏她對小鬼的思念之情，讓不少網友看了相當鼻酸。

峮峮凌晨在Instagram發文，她先曬出一系列在松菸外拍的照片，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，可說是融化一票粉絲，接著寫下：「下雨天了怎麼辦，————。」雖然空格部分任憑想像，但眼尖網友立刻發現這是重唱組合「南拳媽媽」經典歌曲《下雨天》的歌詞，未寫出的部分則是：「我好想你」，接著更寫下「晚安」2字，讓人推測是在傳達對男友小鬼的思念之情。

此篇PO文也讓網友一陣鼻酸，紛紛留言打氣：「想他就用力想吧，晚安」、「盡情的想吧，也許會哭著睡著了，但是也能這樣才能心情稍稍平復」、「大家都想他，別壓抑自己了，加油」。

上個月28日是小鬼37歲冥誕的日子，峮峮也PO出去年小鬼生日時替他做的蛋糕，以及峮峮生日時小鬼的手寫信，此外更揭露兩人原本約定好每年要一起過生日的承諾，如今天人永隔已經無法實現，讓眾人感到鼻酸。

(中時新聞網)