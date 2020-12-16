前行政院發言人丁怡銘11月15日因萊牛圖卡風波請辭，但真正壓垮駱駝的最後一根稻草，其實是冠軍牛肉麵「統編事件」。未料，丁請辭還未滿月，蘇揆13日又因03722403這個神祕數字身陷統編風暴，政黨人士說，當務之急，是補上政院「防火牆」行政院發言人的角色，以免蘇揆身陷險境「被改組」危機。

黨政人士分析，內閣改組頻傳，但真正的危機，不是蔡英文總統主觀意願，一個握有內閣改組大權的人，沒有堅定的說出蘇揆保證任期，反而回過頭來說「衝衝衝，院長加油」，代表蔡總統對內閣改組的客觀情勢也無法掌控。

他說，蘇揆因為萊豬風暴、關掉中天新聞台聲勢大跌，反對聲浪高漲，加上黨內派系角力不斷，此時宜避免過度「曝險」，行政院發言人一個月未補實，已讓蘇揆頻頻面臨親自上陣「接招」的危機，像是到漫畫基地用三倍券買漫畫，發票載明使用三倍券，但財主單位無人願出面替蘇揆澄清能否報帳，還讓問題延燒到首長特別費，得由蘇揆在總質詢時自行說明，這種曝險程度，最後反易形成言多必失，多說多錯。

丁怡銘請辭後，目前由行政院祕書長李孟諺暫代職務，但李孟諺公務繁忙，無暇處理媒體事務，運作上仍由發言人室層層轉達，再由李孟諺回應，時效大打折扣，有時蘇揆反而必需親自火線應付媒體大小問題。

據了解，政院一直積極尋覓發言人的適當人選，但部分人士因當前政情不穩，蘇內閣改組危機未除，不願到政院當「砲灰」。但黨政人士說，不快點宣布新的發言人，像是03722403這種小事，都沒人替蘇揆發落，蘇內閣「被改組」的危機就一日無法解除。

(中時 )