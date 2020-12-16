你是公車通勤一族嗎？根據交通部統計，國人平均每日有將近600萬人次搭乘各類客運通勤。擁有百萬會員的Yahoo奇摩會員獎勵制度「Yahoo好朋友計畫」與破百萬下載的等公車系列App聯手，推出「種樹任務」公益行動，邀公車通勤族天天打卡解任務，推廣綠運輸。Yahoo奇摩更將線上任務轉換為線下實際行動，與林務局嘉義林區管理處合作認養造林地，在台南市玉井區種植2,000棵小樹苗，集氣養護種真樹，加入有感減碳行動！

Yahoo好朋友計畫邀百萬會員聯手破百萬下載的等公車系列App，包括《台灣等公車》、《台北等公車》及《台中等公車》等，推出「種樹任務」公益行動。（Yahoo奇摩提供）

Yahoo奇摩與林務局嘉義林區管理處合作認養造林地，在台南市玉井區種植2,000棵小樹苗。（Yahoo奇摩提供）

只要以Yahoo奇摩會員帳號登入《台灣等公車》、《台北等公車》、《台中等公車》任一App，即可領取1顆小樹種子，每日打開App簽到、幫虛擬小樹澆水，累積9天就能養成一顆虛擬小樹。Yahoo奇摩將陸續推出共12款台灣常見樹種，天天搭乘公車，用綠運輸節能減碳的同時，還能隨機解鎖不同台灣樹種圖鑑，讓你搜集減碳行動專屬標章！即日起至2021年1月31日，只要成功種出一顆小樹，就有機會抽到AirPods Pro或是2021「生命之森 - 種間關係」月曆，種出越多棵小樹，抽獎機會越多！

Yahoo奇摩會員獎勵制度「Yahoo好朋友計畫」推出滿2周年，透過遊戲化的機制吸引會員互動獲得「奇摩值」兌換合作廠商商品與服務，至今累積發出超過21億點奇摩值，更帶動新加入會員數年成長近七成。聖誕前夕，Yahoo好朋友計畫同場加映線上會員活動，和網友一起同歡！12月14日至23日，打開Yahoo奇摩App，登入會員簽到滿7天，即可用200奇摩值兌換親親JIUJIU聖誕節限定版口罩一盒（每天限量100盒，中午12點開放兌換）。12月21日至31日，打開Yahoo奇摩App，登入會員用10點奇摩值即可參加抽獎，不限次數。獎項從天堂級（如Dyson吹風機）、地獄級（如腳底按摩板）、到怪奇級（比臉大AirPods）應有盡有。

Yahoo奇摩超級商城也應援種樹任務，集結了包括GAP、Native Shoes、金安德森、日華好物等多家品牌商店共同響應，12月15日起一連四週將提供總價值破百萬的折價券，一起支持綠色商機！

(科技)