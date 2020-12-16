「紐約時報」（New York Times）今天引述知情人士報導，美國政府正與輝瑞藥廠（Pfizer）洽談協議，希望輝瑞明年能提供更多2019冠狀病毒疾病（Covid-19, 武漢肺炎）疫苗。

紐時報導說，川普政府正與輝瑞協商，盼運用釋出原物料供應的權力，協助輝瑞額外製造數以千萬劑的疫苗，供美國人明年上半年施打。

報導還說，美國大規模接種計畫今天進入第2天之際，最高防疫官佛奇（Anthony Fauci）表示，他「強烈建議」總統當選人拜登（Joe Biden）與副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）盡快施打。

佛奇今天在美國廣播公司（ABC）談話性節目「早安美國」（Good Morning America）表示：「基於安全理由，我真的強烈認為應該讓他們盡快施打。」「大家都希望他獲得充分保護，因為他會在1月開始擔任總統。」

拜登今天也在德拉瓦州告訴記者，即將成為他首席醫療顧問的佛奇「建議我盡快施打疫苗」。

拜登表示：「我只想確定我們按部就班地行事，這樣你們會接到公告，我們也會公開去做。」

輝瑞與德國生技公司BioNTech研發的疫苗11日獲得食品暨藥物管理局（FDA）緊急授權，美國藥廠莫德納（Moderna）的疫苗預料也會在本週稍晚取得授權。這些疫苗一般都會讓前線醫護率先接種。

(中央社)