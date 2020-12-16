來到12月下旬，即將迎接跨年，在2020年最後這段日子大家都希望能過得舒心自在一些。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖在12月下旬的運勢特別旺，求財順利、收入看漲，活得無憂無慮。

▍1.生肖狗

屬狗人12月下旬正值「比肩坐財」的吉運，生活如意。財運呈上升趨勢，特別有利於合夥做事，能有理想的所得。應該趁著好運氣好好努力，爭取讓財富翻倍。工作上與上司和同事相處愉快，下了班回到家，家人和和氣氣，收穫快樂好心情。

▍2.生肖猴

屬猴人12月下旬有「三合貴人」之吉運，運勢極佳，諸事順心，容易心想事成。事業上能得到貴人的支持，將有很大的進步，應主動表現，力求早日結交貴人。事業好了，財運自然也會變好。有賺錢機會，把握良機必能賺得豐厚錢財。

▍3.生肖蛇

屬蛇人12月下旬正值「食神坐官」的吉運，適合發揮才藝，取得成果來換取財富。財運旺盛，收入因事業的帶動而有所提高，可學習理財方面的知識，讓財富越積越多。會發現許多賺錢良機，好運持續不斷，越努力越幸運。

▍4.生肖龍

屬龍人12月下旬有「三合貴人」、「比肩坐財」之吉運，做生意者身邊助力強，積極經營，可有滿意收穫。上班者能力強，人緣好，事業上可充分發揮自己所長，容易得上司賞識得到新的機遇，有貴人相助成功的機率非常大。

▍5.生肖虎

屬虎人12月下旬有「偏財坐印」之吉運，可謂是諸事順心，驚喜不斷，運氣非常好。個人發展順利，許多事情都能水到渠成，輕鬆實現願望。走偏財運，有天降橫財的運氣，平時也常碰見中獎、得紅包的美事。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)