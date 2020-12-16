政治磨擦、全球疫情大流行，加上大陸市場勞動成本增加等因素，促使許多國際企業已緊急進行產線重新布局，不少台灣製造業者亦在這一波全球產業鏈大洗牌之際，將部分產能遷回台灣。世邦魏理仕統計數據顯示，2020年至12月14日止，不動產總交易金額計新台幣3,951億元，其中工業地產(含工業土地、廠房、廠辦)延續前一年力道，總成交金額達新台幣1,039億元，年增24.27%；工業地產成交總量再創新高，反映出製造業廠商置產需求穩健，使得工業地產投資熱度持續延燒。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學說，觀察過去11年工業地產交易情形，工業地產先於2016年達到高峰，當年度成交金額共新台幣732億元，隨後於2017年因本土建商縮手，全年交易恢復過往水準。2018年受到全球政經情勢影響，加上中國大陸內需增長放緩、企業營運成本走升因素下，許多台商已陸續將部分產業遷回台灣，強勁自用需求有效推升了工業地產交易，再推升當年度工業地產成交總額至新台幣798億元。

工業地產今年表現延續過去兩年的剛性需求，以最快能投產的廠房及廠辦交易來看，有近八成(79%)的貢獻來自於自用型買方，工業土地更是有一半以上的貢獻來自於自用型買方積極搶進，包括國際大廠在雲林購地做為數據中心、以及科技廠及食品加工業者穩定擴大營運規模積極購買廠房都是本年度津津樂道的重要交易案例。

(時報資訊)