由日月光、中華電(2412)、高通三強聯手打造全球首座5GmmWave企業專網智慧工廠，今(16)日於日月光集團高雄廠正式啟動，現場同步展示「AI+AGV智慧無人搬運車」、「AR遠端維護協作」、「科技教育館AR體驗環境」三大應用。

這座結合國內外大廠尖端科技，運用5GmmWave通訊技術打造的企業專網及內部建置的智慧工廠，不但是世界首座5GmmWave企業專網智慧工廠，更是首座導入台廠小型基地台的5G企業專網，進一步提升台灣網路通訊產業的競爭力，不僅為台灣5G落地應用樹立了新的里程碑，也是台灣產業打入5G市場的突破。

此次5G小型基地台在建置、規劃過程中，中華電及高通全力支援，提供先進的晶片技術、專網規劃及解決方案，中華電除了提供由中華電研究院自主研發的MEC企業專網解決方案外，也負責協助台廠生產的小型5G基地台與中華電的5G網路介接，成功解決台廠5G基地台與電信商網路的整合相容性問題，同時，中華電也首創提供雙備援GPS天線的設計，讓這座運用5G 28GHz頻譜打造的mWave企業專網智慧工廠，其交換器、小型基地台、企業專網解決方案等，達成由台灣的電信商及網通設備建置的目標。

參與此次5GmmWave企業專網智慧工廠28GH頻譜基地台建置的台灣廠商，包括中磊(5388)、華晶科(3059)，還有多家採用高通技術的5G垂直應用，包括仁寶(2324)的5G MR眼鏡以及第一居「高通台灣創新競賽」入圍團隊灼灼科技(DT42)的人工智慧檢測系統。

本次展示的「AI+AGV智慧無人搬運車」、「AR遠端維護協作」、「科技教育館AR體驗環境」三大應用中，最引人矚目的是「AR遠端維護協作」，只要透過影片，後台人員在控制室，監視由mmWave網路建構網上千個節點回報的大數據資料，一旦偵測出問題，即能在線上立即與工作同仁戴上5G+AR的眼鏡，透過擴增實境(AR)看著同一份維護的SOP進行遠端修復、遠端協作，充分展現智慧工廠運用5GmmWave高速率、低延遲兩大特點；此外，「AI+AGV智慧無人搬運車」除搬運東西，也能透過裝置攝影機、AI及大數據，達成自動巡檢功能。

(時報資訊)