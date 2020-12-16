澳洲監管機構周三對臉書提起訴訟，指控臉書在未經許可的情況下收集用戶數據。此舉為全球政府遏止該社群巨頭力量的努力再添火力。

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）表示，將尋求對臉書開出金額尚未確定的罰款，該主管機關指控臉書提倡虛擬私人網路（Virtual private network）作為人們保護其數據的方法之一，同時秘密使用這些資訊選擇商業收購的目標。

該訴訟案呼應美國聯邦貿易委員會（FTC）一項具里程碑意義的行動，即指控該社交媒體巨頭利用客戶數據來決定Whatsapp與Instagram等收購目標，以此不當手段維持其市場主導地位。

ACCC主席西姆斯（Rod Sims）在記者會上表示：「這與美國FTC的說法有一些相關，但他們考慮的是競爭問題，而我們著眼的是消費者。」

臉書發言人表示：「臉書一直都很清楚我們收集的資訊，以及其使用方式。我們將了解ACCC提出的最新文件，並將繼續捍衛我們對此案的立場」。

臉書已在2019年關閉VPN產品。

本月初，澳洲政府依照西姆斯的建議推出新規範，要求臉書和網路巨頭谷歌為其網站上顯示的新聞內容，向澳洲媒體支付費用。澳洲隱私監管機構則針對臉書提起另一項訴訟，指控臉書透過政治行銷顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）進行的性向測驗侵犯用戶隱私。此外，ACCC也已對谷歌提起訴訟，指控該公司誤導用戶有關數據收集的資訊。

不過，新南威爾斯大學競爭法副教授Rob Nicholls表示，與美國可能迫使臉書出售資產的的訴訟不同，澳洲的訴訟可能迫使該公司改變向用戶顯示其活動的方式。

(時報資訊)