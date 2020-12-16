台中市校園之愛學生志工運動聯盟協會總幹事林世平號召學生響應。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府攜手台中市沐風關懷協會及中部地區各天主教與基督教會，12月18至24日於府前廣場舉行「台中好聖誕」聖誕週活動。民政局長吳世瑋說，18日將舉行全台最具特色的竹藝裝置聖誕主燈點燈晚會，將有200位聖誕老公公出現在活動現場，為24日活動暖身，號召一起分享愛與關懷。

吳世瑋說，「2020台中好聖誕」聖誕週活動壓軸將於24日晚間展開，號召一千名象徵帶來好消息與祝福的聖誕老公公與民眾同樂，齊唱平安夜；活動晚會後，帶著平安與祝福前往台中市各大百貨商場與社區鄰里中報佳音，透過聖誕歌曲與發送糖果、聖誕卡等小禮物，將歡樂與祝福帶到台中各個角落。

台中市校園之愛學生志工運動聯盟協會總幹事林世平指出，他得知台中好聖誕活動要號召千名聖誕老公公時，覺得可藉由活動幫助學生發揮服務學習精神，因此號召50位同學響應；參與學生將成為聖誕週的志工，付出自己的力量，經歷「服務，體驗真實人生；給予，證明你的價值」的精神，來祝福城市。

曾在台中奉獻30多年、關懷許多弱勢家庭的德國傳教士黃佩笛女士說，她雖因疫情關係今年無法來到台灣參與活動，但為分享聖誕節祝福，遠從德國寄1箱巧克力，希望透過居住台灣的女兒響應市府聖誕老公公報佳音活動，將德國來祝福傳遞出去，讓收到禮物的人感受滿滿溫暖與愛。

吳世瑋強調，今年台中好聖誕活動除千人聖誕老公公報佳音活動外，18日將舉行全台最具特色的竹藝裝置聖誕主燈點燈晚會，為24日活動暖身，目前正透過台中市眾教會與各級社團動員，號召市民一起走出來齊唱平安夜，一起分享愛與關懷。

(中時 )