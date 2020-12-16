明道今年承認結婚當爸，他與前女團「KISS」成員王婷萱傳秘戀多年，今年6月終於鬆口兩人早結婚且生下一子，愛情事業兩得意的明道，最近傳在大陸加入張庭與林瑞陽的微商公司，今(16日)傳出多張明道參加公司大會的影音，可見他對旗下女員工像開粉絲見面會一樣，一下聞對方頭髮，一下又幫忙擦護手霜，讓網友相當吃驚，而明道暫無回應。
40歲的明道當年以《冒險王》出道，又因為《王子變青蛙》走紅，5年前他便傳出與王婷萱交往，但他當時不認，今年6月才曬出兒子的小腳照，認了交往2年，去年結婚，「你們曾經關心的那個男孩，終於升級成了男孩+。謝謝大家關心」。
近年明道工作重心移往大陸，先前還曾上直播替張庭賣保養品，結果眼膜一開賣秒售出4萬套，創下8500萬高業績，直播間螢幕一直顯示產品售完，讓明道榮登帶貨王，他也為此開始自創品牌，從影視男神跨足電商續當霸氣總裁。
據《搜狐娛樂》報導，明道最近出席張庭公司的大會，過程中被拍他向女員工聞頭髮、擦護手霜，而林瑞陽先前也被拍和女員工握手，張庭當時大方回應：「都是姊妹」，不認為有何不妥。對此，網友說：「錢難賺」、「微商團隊的企業文化差不多吧」，而林瑞陽、張庭、明道方面暫無回應。
(中時新聞網)
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