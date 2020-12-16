HTC（宏達電）與高雄市政府經發局聯手於高雄市推廣體感科技，攜手宣布在KOSMOSPOT體感奇點站推出《跳進兔子洞－VR藝想奇幻之旅》藝術特展，將首度展出入圍歐洲《2020 雨之舞 Immersive Festival官方評選》多項獎項的VR作品《跳進兔子洞》，自即日起至2021年1月15日都可至草衙道2樓服務台免費索票體驗，與無法出國旅遊的國人一同歡慶聖誕新年，並滿足大家兒時的奇幻異想！

《跳進兔子洞》是一部虛擬實境冒險遊戲，是愛麗絲抵達仙境前的旅程故事，此款結合故事、藝術、場景變化、遊戲互動及猜謎等內容，並是入圍歐洲《2020 雨之舞 Immersive Festival官方評選》傑出藝術成就獎（OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN ART）、最佳沉浸遊戲（BEST IMMERSIVE GAME）及最佳動畫製作（BEST ANIMATION EXPERIENCE）等多項獎項的VR作品，是一部適合全家大小於年末同歡的虛擬實境優質作品。

Down the Rabbit Hole: Launch Trailer

HTC台灣區總經理陳柏諭表示：「虛擬實境發展已走向一個前所未有、超乎想像的境界，在今年全球所面臨的特殊狀況下，創新科技將展現實現連結世界與彼此的強大實力，也提供人們另一個探索世界的方法，透過VR虛擬實境的建立，可以讓人們更快速並貼近感受各種知識內容，戴上HTC VIVE Cosmos即可以第一人視角貼近創作者世界，進入紅遍全球的經典童話故事裡。很榮幸今年能與高雄市政府經發局合作，推出多場深具藝術及教育意涵的特展活動，並透過體感奇點站向國人介紹多款啟發性的國際級優質創新VR作品。」

高雄市政府經發局表示：「今年因疫情影響國際旅行非常困難，因此經發局特別打造3場國際VR藝術特展，從7月的《蒙娜麗莎─越界視野》帶民眾到法國羅浮宮欣賞世界名畫，10月的《The Fabric of Reality》倫敦時裝秀讓大家能「組團」在虛擬空間共同欣賞時裝秀，今日再推出《跳進兔子洞－VR藝想奇幻之旅》讓大家能化身愛麗絲進入迷人仙境，用最新的體感科技填補民眾無法出國的遺憾。」

經發局進一步指出：「中央前瞻計畫支持高雄市發展體感科技，在過去三年來在高雄市政府經發局、工業局、資策會與HTC合作下，打造前店、後廠營運模式，並透過行銷活動、商業媒合、培育計畫及通路上架銷售等計畫，輔導新創業者落腳高雄。此外，並透過與HTC的合作向國人展出多款藝術與科技結合的重量級作品，讓國人能透過體感奇點站與國際接軌。」

(科技)