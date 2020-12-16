立法院國防外交委員會日前預算審查完竣，總統蔡英文喊話在野黨：「遭刪除凍結預算都是未來5年到10年，國防戰略中『關鍵中的關鍵』。」國民黨主席、立委江啟臣今天在立法院表示，110年度國防預算刪除不到5億，連零頭都不到，總統還據此放假消息，要求國防部發新聞稿澄清。

蔡總統日前在臉書發文：「遭刪除凍結預算都是未來5年到10年，國防戰略中『關鍵中的關鍵』，比如潛艦、高教機、F16升級等等。特別是潛艦國造跟國艦國造，已經拖延數十年，我們真的沒有時間再拖延！」

江啟臣說，110年度國防部預算3668億，委員會刪減4.9億、凍結42億，連零頭都不到，國民黨被說成擋了百億預算、還被說成賣國賊，這不是假新聞什麼是假新聞？如果不是國防部向總統報告，訊息是從哪來的？這樣算是總統放假消息嗎？

江啟臣又說，總統講錯了國防部要不要更正？難道要任由假消息不斷放嗎？國防外交委員會所有委員朝野共識就是刪除4億、凍結42億。國防部任由假消息不斷散佈，抹黑在野黨就算了，這是抹黑所有立法委員，任由不正確的數字在媒體上傳，國防部也不澄清。

江啟臣也向蔡英文喊話，「拜託總統好歹也關心一下數字，不要連明年國防部預算都不清楚，你是三軍統帥，下面有沒有欺下瞞上？」總統沒確實數據講這樣的話，擺明就是打擊在野黨、抹黑國會，總統講錯好歹行政部門要出來澄清，怎麼可以任由謠言散布？

國防部表示，國防部接受立法院的監督，尊重委員會刪凍預算的結論。針對凍結的預算，在符合預算解凍的條件後，積極爭取解凍。因應區域情勢的威脅，國防部持續爭取委員對國防預算的支持。

(中時 )