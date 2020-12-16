路透社10日報導，據統計，大陸解放軍軍機今年有300架次在台海周邊演訓，甚至越過海峽中線。外媒解讀，現在北京在進行所謂的「灰色地帶戰術」，用這種方式消耗台灣軍力和經濟。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天上午在例行新聞發佈會中表示，台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局與「台獨」分裂勢力勾連外部勢力，破壞台海和平穩定。

朱鳳蓮表示，路透社那篇報導引述了一些所謂專家的言論，在陸方看來是毫無事實依據的。當前台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局與「台獨」分裂勢力勾連外部勢力，不斷變換手法進行謀「獨」挑釁，破壞兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益，嚴重地破壞台海和平穩定。

朱鳳蓮表示，解放軍在台海地區組織實戰化演練，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的嚴正回應。大陸絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把中國任何一塊領土從中國分裂出去。

此外，5日舉行的《環球時報》2021年會上，多名與會的學者專家認為，當前兩岸和平統一的可能性在下降。大陸應採取以武促統、以武促和的方式，通過對台施加武統壓力來爭取實現和平統一。

朱鳳蓮重申，長期以來，大陸為解決台灣問題，促進祖國的和平統一，進行著不懈的努力。和平統一、「一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，它最符合包括台灣同胞在內的中華民族的根本利益。

朱鳳蓮表示，這個方針充分地照顧到了台灣的現實情況，充分地尊重了兩岸的客觀差異，也充分地維護台灣同胞的利益福祉。堅持和平統一，展現的是民族大義，飽含著大陸珍視和平價值、珍惜同胞福祉，對民族負責、對後代負責的深厚感情。

朱鳳蓮重申，大陸願意以最大的誠意，盡最大的努力，來爭取兩岸和平統一的前景。但凡有一絲和平解決的可能，大陸都將付出百倍的努力。

不過，朱鳳蓮同時指出，「台獨」分裂勢力及其行徑公然挑戰中華民族的根本利益，嚴重地損害了兩岸同胞的切身利益，嚴重危害台海和平穩定。

朱鳳蓮警告，大陸絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下空間，始終堅持做好應對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動的充分準備，目的是從根本上維護祖國和平統一的前景，推進祖國和平統一的進程。

朱鳳蓮重申，如果「台獨」分裂勢力一意孤行甚至挺而走險，大陸將採取一切必要措施，堅決地粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決地捍衛國家主權和領土完整。

(中時 )