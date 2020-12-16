烏魚祭來了！冬天正是烏魚盛產的季，且具有高經濟價值，近期也在家樂福上架開賣。「家樂福Carrefour商品•網友真心話」臉書社團有網友熱推最適合冬季烹調的魚料理，像是蒜苗紅燒烏魚、麻油烏魚麵線等，肉質鮮嫩肥美，作法簡單，天冷即可在家簡單自煮烏魚料理，營養又美味。

烏魚初冬隨著洋流洄遊到台灣海峽產卵，產季約11下旬開始（冬至前後）。烏魚肉富含蛋白質、部份維生素、礦物質等，而廣受消費者歡迎的烏魚鰾、烏魚子，取出後，剩下的魚身即稱為「烏魚殼」，當季享用風味最佳。最近家樂福的烏魚季也登場販售，賣場還有去除鱗片、魚肉切塊的服務，並提供碎冰保鮮，直接買回家後就可輕鬆料理上桌。

冬天正是烏魚盛產的季節，此時可為漁民們帶來滿滿的烏金豐收。（業者提供）

網友推在家自煮首推「蒜苗紅燒烏魚」，作法是先把薑切片、蒜苗切小段，烏魚抹上少許鹽巴醃10分鐘，熱鍋放入兩大匙油，將烏魚煎兩面金黃色後，移出空位煸香薑片。加入1.5杯水、醬油兩大匙、米酒兩大匙燉煮約10分鐘後，再放入蒜白煮軟，起鍋前將蒜綠再加入煮兩分鐘，就可美味上桌。

冬天溫補，也可吃富有高蛋白質的麻油烏魚湯。首先，將乾枸杞沖水瀝乾、紅棗沖洗後劃一刀備用，烏魚撒上少許鹽巴醃10分鐘。熱鍋放入2大匙麻油，小火煸香薑片後取出，再用原鍋將醃好的烏魚煎至兩面金黃色。另起湯鍋煮水，加入薑片跟紅棗煮沸，當烏魚跟適量的米酒燉煮10分鐘後，起鍋後加鹽調味即可。也可煮一把麵線，加進湯裡，就是暖呼呼的「麻油烏魚麵線」！

這幾天烏魚料理在「家樂福Carrefour商品•網友真心話」臉書社團引發網友們熱烈討論，分享食譜如何煮烏魚更美味。有網友認為：「蒜苗紅燒烏魚是經典的烏魚料理，超讚！」、直說「烏魚和蒜苗一齊下鍋是絕配！」，還有網友很喜歡麻油烏魚麵線：大讚「這種天氣最適合來一碗了。」現在正是到家樂福採買魚中珍品-烏魚的好時節，冷冬暖胃的最佳食補選擇。

(中時 )