美籍華裔女星白靈，當年因與巨星李察吉爾合作《紅色角落》而走紅於國際，這些年以精湛演技加上敢穿敢露聞名，而她也深知自己的形象會引來什麼樣的效應，白靈坦言熟知各式各樣好萊塢潛規則，自己也常收到這種「暗示」，製片、導演找她「談事情」，但她不願用拿身體交易，因此錯失很多機會。

白靈接受《鏡週刊》訪談，表示對自己的身體與性感很有自信，深知有著極端的魅力，她也坦言，確實很多製片或導演會邀她去家裡或辦公室「聊一下」，她也懂背後的意思，表示自己身為亞裔，在紅毯上也很開放，每每現身都嶄露性感，「大家想我肯定很刺激、很瘋狂，在床上一定很讓人滿足」，白靈能夠理解這些人想著滿足「性的渴望」，但是拿電影來當作代價，就讓她覺得很不純。

白靈說自己不是要否定身體的關係，而是動機上的不純粹，如果有喜歡、有感覺，一夜情或是交往她都沒關係，但如果她不喜歡對方，「即使他有很棒的片子，我還是不能委屈，去跟他做那個事情」，所以面對這種深夜的邀約，白靈有一套婉拒的回覆說詞，「我們可以一起去吃午飯，白天喝咖啡」，這些大咖們被她拒絕後，拍片的機會就沒有了。

經歷得多了，白靈摸索出一套對應的生存法則，選擇不在派對上認識導演跟製片人，因為他們永遠對她有幻想，只要是這樣認識了，「真的不誇張，都要邀我出去，就是希望我跟他們有『浪漫』」，說白點就是要求親密關係，而被拒絕後的男人傷自尊，就不會找她拍片，反倒封住拍片的路，因此白靈決定誰都不要事先認識，才能不把拍片的機會封死。

(中時新聞網)