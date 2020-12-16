台鐵局正全力搶通瑞芳至猴硐間中斷的西正線，目標趕在農曆年前通車。對於是否太趕，運安會表示，由台鐵局及鐵道局共同決定。

由於去年邊坡檢測的結果，走山邊坡列在C級卻坍方，瞬間變A級，運安會主委楊宏智表示，當下有2位鐵道調查官到現場了解事發過程，解讀車上資料及作業程序，監理單位鐵道局也有陪同，後續會針對安全作為研議如何推動。

趕在農曆年前雙向通車，是否有安全疑慮？楊宏智說，要看台鐵局如何規劃，並由鐵道局監理，讓鐵道局與台鐵局共同作業，且須媒體多關注。

楊宏智說，調查人員調查發現，事發時，司機員有接到台鐵局通報前方有坍方，在彎道轉彎處，司機員有降度速限下，後續道坍方點也陸續將車速降下，一連串過程的安全作為有在執行，並未造成事故或釀事故之虞，運安會介入調查需要符合必要條件，因此由鐵道局站在第一線，運安會站在第二線偕同作業。

(中時 )