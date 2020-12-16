隨著美國大選的選舉人團投票於14日結束，如同外界先前預測仍由民主黨拜登拿下306張票，篤定入主白宮，且參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也親自向拜登表達祝賀，並向參議院內共和黨議員「不要違背選舉人團的投票結果」。不過，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）15日仍堅稱拜登獲得306張選舉人團票只是憲法程序的一部分，也避談拜登為「總統當選人」。

雖然美國選舉人團投票仍由拜登勝出，但白宮發言人麥肯內尼15日仍堅稱選舉人團投票只是憲法程序的一部分，也避談拜登為「總統當選人」。

據《每日郵報》報導，在選舉人團投票結束後，麥肯內尼在記者會上面對媒體提問拜登是否為總統當選人時，表示「選舉人團投票只是憲法程序中的一部分，而總統川普的選舉司法訴訟仍在進行中」，避談了媒體的提問，不願表明拜登為總統當選人。

另外，對於媒體詢問當麥康奈向參議院內的共和黨議員喊話，呼籲「明年1月6日確定選舉人團投票結果時，不要違背其投票結果」之前，是否曾與川普通話溝通過。不過，麥肯內尼仍繞圈子回答：「我不清楚總統是否對此事了解，但川普的相關選舉法律訴訟仍在進行中。」

對於當前的法律訟案，同時身為川普選舉陣營發言人的麥肯內尼表示，「透過司法體系追求合法的訴訟並非破壞民主體制」，並反嗆特別檢察官的穆勒調查，以及川普任內等多項針對他的調查才是破壞民主。但報導也指出，川普至今已輸了50多場選舉訴訟，沒有一場能夠扭轉當地大選結果。

然而，在選舉人團投票結束後，拜登在演說中形容川普是三輸候選人，指出德州聯手其他州的訴訟，是要最高法院抹去其他州超過2,000萬張美國人民選票，「將總統職位交給一個輸掉選舉人票、輸掉普選票、輸掉他們試圖翻盤結果的州每一張選票的候選人」，這種訴訟的立場「太極端」、「前所未見」，「是一個拒絕尊重人民意志、拒絕尊重法律、拒絕遵守憲法的立場。」

(中時新聞網)