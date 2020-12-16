中央研究經濟研究所今(16)日公布2021年各項台灣總體經濟預測值，實質經濟成長率高達4.24％，中研院經濟研究所研究員周雨田表示，從經濟所的預測模型來看，明年有三分之一的機會讓實質GDP年增達到5％以上，可是有三大不確定因素需要慎防，經考量仍以4.24％為最佳估測值。

中研院經濟所指出，展望2021年經濟展望，三大不確定因素要考量，其一，新冠疫情的緩解速度，和疫苗施打時程未定，其二，美中兩大國之間多方位的對立態勢，與其他地緣政治風險等，再加上兩岸緊張關係的僵局，亦將牽動我國貿易與投資，以及金融市場的發展。

周雨田強調，第三點來自金融市場現況，今年來出現股市、房市，台幣匯價的三飆現象，在市場資金充沛下，能夠買房、買股的都是有錢人，市場價格飆漲的結果，是「富者愈富，貧者愈貧」，惟，台幣升值雖然不利出口，但有利於產業轉型升級。

周雨田說，目前台股的上漲已與基本面脫鉤，有兩大現象有泡沫的跡象，一是股價與公司淨值比現在是2.1倍，等於公司價值若是100億元、股票價值已超過2倍；二是本益比，也是投資人看的指標， 現在台股是22，等於買股票花了100元，應該要能收到22/100，約4元多，這看來也不符合事實。

第三部份，周雨田分析，GDP成長率對照股市成長，今年台灣GDP年增率中研院經濟所估2.7％，台股大盤上漲了二成多，「這就是脫鉤」，泡沫一旦愈吹愈大，大到一個地步就破掉了，但他也說，「何時會破？不要問我，沒人知道。」

(工商 )