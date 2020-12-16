中華電信董事長謝繼茂16日表示，中華電信、日月光及高通16日在經濟部5G辦公室協助下，三強聯手，啟動全球第一座5GmmWave智慧工廠，這是很難得的成果，未來將在這座智慧工廠提供智慧無人搬運車、 AR遠端維護協作、及綠科技教育館 AR體驗環境 。

謝繼茂表示，中華電信在28GHz頻段標得600MHz頻譜，未來中華電將致力於5G AI應用推動。

謝繼茂指出，中華電信也身為「亞洲新灣區5GAIoT國際大聯盟」的創始成員之一，將會在高雄市亞洲新灣區的5GAloT創新園區，投入資源建置包括5G專網、邊緣雲運算平台以及7大項的5G垂直應用實驗場域，包括智慧製造、無人機巡檢及物流運送、智慧路燈、AR智慧應用、職場健康管理健康照護、智慧交通及環境偵測等。中華電信不只會在該園區建設基礎網路，也會提供雲端 、 5G及5G AIoT垂直應用實驗場域及實證，讓台廠研發的商品銷售至全世界。

中華電信強調，藉由協助新創公司驗證其創意的可行性，進而擴展至商用規模，銷售至全台各產業，同時也將攜手共組5G國家隊，將台灣的5G AloT解決方案輸出至世界各地 ，促進台灣5G產業發展接軌國際。

(工商 )