台灣高鐵（2633）獲得英國標準協會（BSI）頒發國際ISO 14001:2015環境管理系統驗證通過證書，由台灣高鐵董事長江耀宗代表接受。

台灣高鐵表示，驗證過程中BSI在高鐵總公司、桃園運務大樓、12座車站和5座維修基地等共19個地點，進行兩階段、長達三週的稽核，檢視高鐵公司環境管理系統，符合國際標準要求，不僅讓高鐵公司成為全國第一個通過此項驗證的軌道服務業，更證明台灣高鐵持續落實4T精神中「永續關懷」（Touch）的努力，再次獲得肯定。

江耀宗指出，近年全球氣候變遷問題日益嚴峻，企業納入完善的環境風險管理機制是必要的趨勢；台灣高鐵透過全員參與、生命週期思維、預防性環保作為等方法，使公司符合環境管理系統的國際標準，不僅更加落實環境管理制度的有效性，充分掌握時代的趨勢，經過首次嚴謹的驗證發現，高鐵公司在環境管理系統上不僅完全沒有「不符合事項」，更獲得6項「正面發現」的優良表現。

新版ISO 14001:2015環境管理系統驗證，不僅強調全面參與，對環保面向的關注更從污染防治擴展至預防性的環境保護；台灣高鐵本次獲得的「6個正面發現」，包括：廢棄物管理、廢污水管理、緊急應變、調整汰換週期減少廢棄物、透過水質檢驗減少廢棄物、建立儀器內部校正程序等面向；顯示高鐵公司在資源分類、節水節電、廢棄物管理等方面取得相當成果。

依據台灣高鐵公司永續策略藍圖，以「4T」為主軸，包括專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）；高鐵公司本次創全國軌道業之先，通過ISO 14001：2015環境管理系統的驗證，象徵台灣高鐵在「永續關懷」（Touch）方面的各項努力，進一步獲得國際標準的認證。

台灣高鐵表示，未來將持續秉持4T精神，在落實誠信經營，強化公司治理，善盡企業社會責任等各方面繼續努力，進一步實踐讓台灣高鐵成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。

(工商 )