由日月光、中華電信、以及高通三強聯手，打造全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠，16日在日月光集團高雄廠正式啟動，樹立我國5G產業的里程碑。

全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠，16日在日月光集團高雄廠舉行啟動儀式，現場並同步展示「AI+AGV智慧無人搬運車」、「AR遠端維護協作（AR Remote Maintenance Assistance）」、「綠科技教育館AR體驗環境」三大應用項目。

日月光半導體執行長吳田玉16日表示，智慧製造是提升台灣競爭力、爭取商業轉型、以及建立全球接軌的利基。日月光耕耘智慧製造多年，因應5G的發展，更加入AI人工智慧、大數據分析、自動化技術的應用，建置具有思考、偵測、學習與調整等異質整合能力的智慧工廠，提供高品質產品，實現數位轉型。

他說，導入5G mmWave後，日月光可拓展未來智慧工廠、以及自動化可涵蓋的範圍和複雜度，讓台灣企業保持全球前瞻性發展的敏銳，持續在國際上發光發熱。

中華電信董事長謝繼茂表示，國內5G可釋出的28GHz mmWave總頻寬為3.5GHz的9倍以上，可滿足企業對於高速率、低延遲的需求。在台灣，中華電信擁有mmWave最大連續頻寬600MHz，並且致力於5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等五大領域進行技術研發。

他說，這次的三方合作，中華電信將提供5G mmWave企業專網，達成促進國內5G產業發展，同時也提升整體智慧製造生產效益的目標。

美國高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，在高通總部及相關技術全力支援下，很高興能與台灣企業夥伴合作建置全球第一座內含智慧工廠的5G mmWave企業專網，凸顯台灣資通訊產業供應鏈完整及技術優勢，以及高通對台灣市場及企業夥伴的高度重視。

他強調，5G全頻譜運用才能展現「真」5G的高速、低延遲及大頻寬的特點，否則無法做到自動巡檢所需的即時大量資料處理、以及AR同步遠端協同修機這些真正的智慧工廠功能。

劉思泰指出，台灣擁有OEM、ODM技術與人才優勢，高通將提供技術支援，協助加強毫米波技術掌握，讓台灣成為毫米波基地，共同為強化台灣5G網路完整性及發展5G產業生態系而努力。

高雄市長陳其邁致詞時則說，對於全球第一座5G mmWave企業專網智慧工廠在高雄啟動，非常高興。他說，在他就任行政院副院長期間，就曾負責統籌全國5G發展，就任高雄市長之後，更積極推動5G結合尖端科技的產業創新升級，成立「智慧城市推動委員會」，全力落實「高雄5G智慧城市」願景目標。

陳其邁表示，5GmmWave企業專網智慧工廠在高雄啟動，不但能製造高雄的工作機會，也將吸引更多國內外大廠到高雄投資，他強調，高雄會當業者最好的伙伴，打造好的發展環境，歡迎科技新創人才及企業到高雄一展身手。

(工商 )