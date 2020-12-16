傳產新任千金股有影！匯豐證券大舉調升亞德客-KY（1590）推測合理股價至1,150元，突破千元大關，給予「買進」投資評等，傳產千金高熱度話題發酵，在台股大漲環境中依舊最亮眼。

亞德客-KY搭上工具機元件產業前景復甦，大型研究機構原本就持高度樂觀看法，如今匯豐投顧點燃新千金希望，亞德客-KY股價升級四位數機會愈來愈高。

匯豐證券指出，亞德客-KY的11月營收比10月更加強悍，除因工作天數的差異外，更重要的是來自工具機零組件與電池需求（合計約占營收18％）續強。以季節性而言，第四季向來是亞德客-KY的傳統淡季，但10、11月營收加總已經達到第三季總營收的65％，強勢表現可見一斑，匯豐看好亞德客-KY第四季營收年增率達22.8％，帶動2020年全年成長17.9％。

至於亞德客-KY下一具強力營運引擎何在，匯豐證券直指，大陸線性滑軌市場目前規模12億美元，2019～2024年間將以48.5％年複合成長率進度爆發，亞德客-KY雖然2019年時市占率只有0.9％，然其氣動元件客戶中約有七成比例對線性滑軌也有需求，亞德客-KY預計明年啟動量產，並將線性滑軌與氣動元件產品捆綁銷售，不僅參與了大陸市場需求大商機，線性滑軌2021年在大陸市占也將翻揚數倍至5.5％，並占全年營收總額13％。

整體而言，因今年以來電子相關產品周期性需求拉動，大陸發展5G的結構性利多，加上新基礎建設、電動車需求自第三季昂揚，匯豐看好，亞德客-KY可持續享受本波產業上升循環至2021年底。

(工商 )