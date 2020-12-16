封測大廠日月光投控（3711）旗下日月光半導體宣布全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠正式啟動，由日月光半導體執行長吳田玉、中華電信董事長謝繼茂、美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰等共同宣布合作計畫。

日月光、中華電信、高通三強聯手打造的5G mmWave企業專網智慧工廠，是首座導入「台廠」基地台的5G企業專網，將三大應用導入日月光集團高雄廠生產線，包含「AI+AGV智慧無人搬運車」、「AR遠端維護協作（Remote AR Maintenance Assistance）」、「綠科技教育館AR體驗環境」，以5G創新應用發展環境的建構，展現未來智慧工廠及自動化可以涵蓋的範圍及複雜度，大幅加速智慧製造進程，更成為台灣應用5G於智慧製造的最佳示範場域。

「AR遠端協作」導入，讓經常需要從遠端連上機台，進行機台診斷與維護的設備維護人員，可從中控室內，監控大數據回報資料。當監測出問題，可立即與其他同仁遠端協作，戴上5G+AR的眼鏡，透過擴增實境（AR）看著同一份SOP共同遠端修復，充分展現智慧工廠運用5G mmWave高速率、低延遲兩大特點。並同步以大數據分析檢測產生的巨量高解析度圖片，提高檢測精準度、良率與產能。

「AI+AGV智慧無人搬運車」，除搬運東西，也能透過裝置攝影機、AI及大數據分析，達成自動巡檢功能，此次為運用在機台警示及人員安全之巡檢及偵測。「綠科技教育館AR體驗環境」則是全台灣最大的5G mmWave +AR實驗場域，由全台最大的中水回收廠轉型的綠科技教育館，汲取工廠放流水，經淨化再回到製程利用，成功落實日月光對水資源 「減量、回收、再利用」 的管理原則，結合5G mmWave 及AR技術，提供參訪人員更生動、創新的環教課程引導，推展水資源的共生理念。

5G具有低時延、大頻寬、多連結的三大特性，可實現智慧製造、車聯網、遠距操控等高端技術，驅動產業創新升級，並帶動終端廠商積極發展自駕車、無人機、行動影音、智慧醫療等各種創新應用，隨著5G布建的完備，為來將滿足更多市場需求，帶來龐大商機，加速翻轉我們的日常生活。

以企業端而言，5G提供高速傳輸、即時回傳資料等，符合移動裝置的需求，如導入工廠內的自動搬運系統，如自走車、天車等，藉由即時傳輸地貌引導、進行影像分析辨識，取代人員的搬運作業，降低因搬運、高重複性的作業造成職業傷害的風險，並提升整體產能效率。亦適於廠務環安衛，進行智慧設備巡檢，戶外的5G訊號受阻小，同步配合無人機的應用，不受地形限制、靈活性高，可第一時間提供環境現況、進行即時、緊急的應變，減少人力負擔，大幅提升檢測效率。

本次經由三方的合作，期待可實現更多5G企業專網垂直應用功能，日月光高雄廠也預計導入新設廠區，意即從建造階段將5G應用納入設計規劃，營造暢通、低受限的使用空間，以期改變未來技術應用的革新，用萬物聯網串起無限可能。同步推動人員作業的數位轉型，讓同仁的工作轉往更高層次的作業發展，培養產業專才與具創新視野的管理人才，並提供效率與品質兼具的服務。

吳田玉表示，智慧製造是提升台灣競爭力、爭取商業轉型與建立全球接軌的利基。日月光因應5G的發展，以「自動化」、「高異質性機器設備整合」與「高異質性微系統封裝整合」三大方向，建置具有思考、偵測、學習與調整等異質整合能力的智慧工廠，實現數位轉型，往高產值、高技術、高品質的目標邁進。

吳田玉表示，導入5GmmWave後，日月光可拓展智慧工廠及自動化可涵蓋的範圍及複雜度，以「工業4.0」的目標，實現與客戶產品設計的連結，使製造流程成為客戶實踐異質整合的場域，期許未來與業界經驗分享，讓台灣企業保持全球前瞻性發展的敏銳，持續在國際上發光發熱。

(工商 )