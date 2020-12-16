櫃買中心16日表示，新冠疫情衝擊全球經濟，今年債券市場利率持續走低，包含企業及金融機構紛紛趁市場低利環境籌措長期資金，預估國內公司債與金融債109年全年發行規模將挑戰新台幣1兆元，其中公司債發行金額可望突破8,000億元，再創歷史新高。

截至12月15日止，公司債合計發行7,481億元，其中轉換公司債發行金額為657億元，較去年同期成長66％，而普通公司債發行金額已達6,824億元，較去年同期成長102％；金融債方面，發行金額為1,532億元，與去年同期發行量略增1％。

櫃買中心表示，公司債及金融債年底前預估仍有近1,131億元的新發行，依據彭博資訊公司資料顯示，企業部分包括台積電、台電、中鋼等，年底前均預計將發行公司債，金融機構則包括新光銀、匯豐銀及一銀等亦將於年底前發行金融債券，預估公司債及金融債全年債券發行量將挑戰新台幣1兆元。

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