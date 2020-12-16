又到歲末年終之際，2020年全球經歷一場新冠肺炎疫情，不僅影響到經濟、政治，甚至人們的生活方式，導致今年全球經濟衰退估計約4％。不過凱基銀行認為，明年上半年全球經濟成長率值得期待，預估明年度上半年股市漲幅可望高過下半年，建議投資人可特別留意循環性價值型類股，以及新興市場股票與債券。此外，第二季需觀察廠商庫存增減狀況，及下半年是否出現殺手級創新產品，第四季則應謹慎因應FED部分資金可能退場所造成的衝擊。

在今年農曆年節武漢封城後，各界尋求疫情解方，普遍認為須等到疫苗推出，才能恢復全面市場信心。而11月已完成三期臨床測試包括Moderna、輝瑞/BioNTech及阿斯特捷利康等三款疫苗，其它包括嬌生、中國科興、中國康希諾等疫苗也接近最後階段。第四季新冠肺炎確診再度激增，但因人們期待有效疫苗終將控制疫情傳播的心理下，金融市場已不復見恐慌式的殺盤。

預期疫苗施打後將有助經濟的穩定復甦，2021年疫情的風險觀察重點，在疫苗何時可於國際間施打，效果是否如三期臨床數據顯示的高達90%以上的高保護力，與普遍施打後是否依然沒有副作用或不適的死亡案例傳出。

凱基銀行分析，在拜登的帶領及經濟回歸平穩下，股票市場中循環性價值型股如原物料、能源及金融等產業將成為2021年景氣復甦的領頭羊，股市除了從本益比考量外，也應考慮到股價淨值比是否低估，而帶動循環性價值股的股價修復行情，當然上述類股相對2020年的科技、生技、電信、新能源等成長型主流股也有落後補漲意味。

縱使美國FED保持官方利率低檔，但因景氣穩健復甦、通膨預期略微上升，10年期美債殖利率可能升破1.2%，投資等級債的資本利得不會太高，股票能帶來的收益仍高於債券。而新興市場股票及債券則將受益於美元走軟，吸引國際資金從成熟市場轉入新興市場而受益。

明年上半年全球經濟成長率可能優於下半年，因此縱使股市全年走勢看好，但推測上半年漲幅可望高過下半年。至於需要留意市場拉回時點及重點為，第二季廠商庫存增減狀況及下半年有無殺手級創新產品；第四季則需提防FED考慮進行部分資金退場。

(工商 )