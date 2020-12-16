櫃買中心16日表示，今年債券市場受到國際債券與公司債發行量大躍進，截至12月15日止，國內各類債券累計發行金額已達新台幣3兆1,756億元，較去年同期發行量（新台幣1兆7,587億元）增加81％，創下歷年債券市場發行量新高，全年已突破3兆元大關。

櫃買中心表示，受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮之影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至12月15日止，政府債券發行金額計4,900億元，與去年相比微幅成長10％；金融債方面，發行金額為1,532億元，與去年同期發行量相比略為增加1％；公司債方面，轉換公司債發行金額為657億元，較去年同期成長66％，而普通公司債呈現近倍數增長趨勢，發行金額已達6,824億元，較去年同期成長102％；另國際債券的發行亦已高達598.51億美元（約新台幣1兆7,843億元），較去年同期大幅增長136.8％，成長幅度與金額均高居首位。

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