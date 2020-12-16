新旭生技（APRINOIA Therapeutics）16日宣佈，已授權百健（Biogen; Nasdaq: BIIB）在全球非排他範圍內使用公司的tau蛋白正電子發射斷層掃描（PET）示蹤劑—18F-APN-1607，以深入研究神經退化性疾病。

目前雙方已針對識別變異tau蛋白在腦部堆積的位置和數量而合作開發新型PET示蹤劑，這項授權顯示了雙方的夥伴關係進一步深化。

18F-APN-1607是新一代tau蛋白PET影像示蹤劑，具備更佳的選擇性及專一性，能更清楚識別腦內各種變異tau蛋白聚集。醫學研究已經表明，變異的tau蛋白在腦部的堆積導致不同類型的神經退化性疾病，包括阿茲海默症（AD）以及其他一系列tau蛋白造成的腦部疾病，諸如進行性核上性麻痹症（PSP）、額顳葉失智症（FTD）、慢性創傷性腦病變（CTE）、以及皮質基底節變性症（CBD）。18F-APN-1607辨識變異tau蛋白在腦部的分佈區域及其在腦內堆積數量的卓越性，可望在臨床應用上做出更多貢獻。

新旭執行長張明奎表示，與百健結盟後，雙方研發優勢，在探索18F-APN-1607、乃至於下一代PET示蹤劑的各種潛在臨床應用方面，目前合作卓有成效。

展望未來，新旭致力於將18F-APN-1607以及目前公司正在開發的其他精準醫療診斷工具，提供給醫藥界、學界、產業界廣泛使用，以進一步發揮影像示蹤劑在神經退化性疾病的臨床使用價值，助力具潛力治療方案的開發速度。

(工商 )