中華電信、日月光、高通聯手打造全球首座5G mmWave智慧工廠，並於16日正式啟動，讓世界看見台灣網通產業的實力，也是台灣進入5G市場，重要的一大步。

這座5G mmWave企業專用網路的智慧工廠正式，主要藉由整合國內外大廠的尖端科技，運用5G mmWave打造真正落地的5G業專網應用場域，大幅推升台灣網通產業的競爭力 ，成為全球產業界的焦點。

高雄市長陳其邁親自出席並表示，期許中華電，日月光、高通合作能進一步擴大至外部創新及轉型，協助傳統產業大力反轉，藉由第一座5G mmWave智慧工廠能在其它跨領域產生蝴蝶效應。

經濟部技術處新世代通訊技術推進辦公室為推動國內5G產業發展，這次召集中華電信、日月光、高通三方共同建置台灣首座5GmmWav專用網路的智慧工廠。

中華電信積極響應政府政策，發揮在28GH最大連續頻寬600MH的優勢，與產業合作，打造全台灣也是全球第一座5GmmWave企業專網的智慧工廠，以促進國內5G產業發展，提升智慧製造生產效益為目標。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信致力與產官學合作，推動產業創新，進而提升國家整體產業競爭力，在此次日月光企業專網建置中，主要結合台廠5G基地台設備，引領台灣5G產業快速升級與轉型。未來,中華電信也將持續拓展廣結盟策略，結盟國內外眾多跨領域合作夥伴，共同發展企業垂直領域應用。

謝繼茂強調，除了與日月光、高通攜手合作外，中華電信身為「亞洲新灣區5GAIoT國際大聯盟」的創始成員之一，將會在高雄市亞洲新灣區的5GAloT創新園區，投入資源建置包括5G專網、邊緣雲運算平台以及7大項的5G垂直應用實驗場域，包括智慧製造、無人機巡檢及物流運送、智慧路燈、AR智慧應用、職場健康管理健康照護、智慧交通及環境偵測等。中華電信以領先的技術與台灣各產業攜手加速5G創新應用智慧升級，為台灣在5G發展上盡最大心力。

中華電信強調，藉由協助新創公司驗證其創意的可行性，進而擴展至商用規模，銷售至全台各產業，同時也將攜手共組5G國家隊，將台灣的5G AloT解決方案輸出至世界各地 ，促進台灣5G產業發展接軌國際。

中華電信表示，該公司積極提供5G應用來服務企業客戶，深獲業界與企業客戶的好評與認可，運用5G高速率、低延遲、大連結的特性，在各產業上中下游垂直領域應用上，扮演著至關重要的角色。中華電信將持續加速各式垂直產業鏈的5G發展，為企業創造更大價值鏈轉型。

(工商 )