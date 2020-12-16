◎北榮血清研究結果出爐 估全台逾1.1萬人有新冠病毒抗體

台北榮民總醫院發表於《刺胳針》的血清研究，從1萬4765個門、急診血液檢體中，檢出11人有新冠肺炎抗體，以此推估全台血清抗體陽性率為萬分之5。若以陽性率來推論，全台約有1萬1800名國人可能已經有抗體。衛福部對此表示，這項研究沒有比對個案是否有旅遊史、確診者，並非隨機採樣的概念，因此不能將結果外推。

◎無薪假人次降6000人以下 製造業仍居冠

據勞動部統計，截至今天為止，我國仍有450家事業單位、5935人實施無薪假（減班休息），其中以製造業127家、2707人人數最多，而批發及零售業則有149家、1186人次之，運輸及倉儲業則以35家、1167人再次之。

◎印尼零付費何時談？ 勞動部：期待在12月底前談

印尼今年7月時提出明年起移工輸出要「零付費」，引發我雇主不滿，勞動部表達希望與印尼勞動部討論此事，印尼也同意，但時間至今卻仍未敲定，勞動部常務次長林三貴今天出席「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」受訪時指出，現在的進展是雙方都有意願一起來談，至於什麼時候談？第一次談的主題是什麼都還沒有確定。

◎北部人崩潰！彭啟明：雨至少下到明年初

東北季風一波接著一波南下，迎風面北台灣雨下不停，讓人快發霉，氣象達人彭啟明今早在臉書PO出讓人更崩潰的消息，表示北部的雨至少持續會下到年底或明年初，讓網友哭了「我的老天啊，會暈倒」、「真是有夠正常的冬天」、「別再下雨了」。

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(中時新聞網)