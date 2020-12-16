國民黨本月10日拍賣3筆不動產，結果僅前高雄縣黨部標脫，得款2384萬6000元。據悉，前高雄縣黨部是4層樓老建物，這次已第8次拍賣，底價從首拍4000多萬元降到2384萬500元，雖只以高出底價1000元標脫，仍使黨工喜出望外。但這筆錢扣除相關手續費，其餘須全部償還積欠黨工退休、資遣費，分文都進不了國民黨口袋。

據悉，國民黨財務困窘，每月開銷約2400萬元，已舉債度日多時。雖預計下個月可領到明年的政黨補助金近2.4億元，但錢一到手就得先還今年借的1億餘元，黨中央因此打算首開先例辦募款餐會，目前尚在籌劃，預計農曆年前舉辦。

國民黨這次標售3筆不動產，包括高雄市鳳山區曹公路的前高雄縣黨部，拍賣標的僅限地上四樓的老舊建物，總面積3384.76平方公尺，不含土地。另兩筆則是台東縣卑南鄉梅園段一塊79.03平方公尺的土地，底價21萬7000元；花蓮縣豐濱鄉豐仁段一塊1026.19平方公尺的土地，底價356萬5000元。3筆不動產總底標價為2762萬7000元。

結果僅前高雄縣黨部有1人到場投標，以高於底價1000元得標。另兩筆土地都是第9次拍賣，其中台東的地被劃入道路用地，無人領標投標；花蓮的土地包括機關、住宅用地，因地上有黨部回贈豐濱鄉公所的建物，這次雖有人領標，仍無人投標。

黨務人士說，由於黨產會控制所有資產，國民黨現在能拍賣的不動產，所得都只能用於償還大量解雇員工遣散費近9億、黨員退休金及優存利息等16億，不能用於黨務。先前好賣的資產都已被買走，剩下的都是有地無屋、有屋無地或有其他紛爭的棘手物件，才會拍賣很多次、一再降價，這次好不容易賣出前高雄縣黨部，雖只比降價後的底價高出1000元，仍很阿彌陀佛了。

(中時 )