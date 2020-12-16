社宅爭議不斷，蔡英文總統昨在臉書發文酸，只要願意參與的人比唱衰的人多，年輕朋友的居住問題一定可以改善。對此，台北市長柯文哲嗆，蔡英文12萬戶社宅中，有2.4萬戶還是要北市府來完成，強調不想再打口水戰，政治鬥爭到此為止，並轟內政部信口開河。

蔡英文總統稱明年將蓋1萬5千戶社會住宅，日前被台北市長柯文哲唱衰「當然不可能」，蔡隨後在臉書發文暗酸說，推動社會住宅並不容易，她一步一步認真做。只要願意參與的人比唱衰的人多，年輕朋友最在意的居住問題，一定可以持續改善。

對此，柯文哲表示，小英說要蓋12萬戶的社會住宅，其中有2.4萬戶要分配給台北市，所以小英的政績有5分之1是北市要幫她完成的，目前會遇到這些爭議，因為北市蓋的比較快，也走在比較前面就先踢到鐵板。

針對租金爭議，柯文哲表示，北市府跟內政部花敬群次長會議記錄裡就有寫，國家住都中心在北市蓋社宅，台北市也在蓋，若兩邊租金計算標準不一樣的話會出問題，所以當時在會議記錄說租金計算標準要儘速解決。

柯文哲直言，目前租金拖到現在還沒解決，是因為中央還沒蓋出來也沒壓力，但北市走在前面，所以一直遇到問題。但之前會議記錄就有寫到這些問題，我也不想再去打口水戰，政治鬥爭到此為止，把事情做好就好。

柯文哲話鋒一轉指出，針對內政部長說社宅租金一般用市場價格打8折，弱勢戶是64折，要不然拿公文出來看寫在哪，柯怒嗆，根本沒有，那就是信口開河。

柯文哲認為，作為政府還是要務實面對問題，我要給民進黨政府吐槽，不管什麼房地稅合一、實價登錄、空汙税、房屋稅等，民進黨不是在立法院想要通過什麼法就可以通過嗎，為什麼這些法都不通過，「因為不敢得罪人」。

柯文哲直言，要解決房屋問題，最有效的還是稅制改革，如果民進黨真的有心要解決年輕人買不到房的痛苦，趕快立一個法通過。

(中時 )