台南市政府為加速推動南科、沙崙科學城雙引擎，進一步帶動島內移居風潮，已投入基礎建設逾650億元，不僅規畫總經費213億元改善南科交通路網、投入近35億元設立6座立體停車場，還推動再生水計畫以未來滿足南科用水需求，加上財稅局輕稅減政，希望讓台南成為最適合宜居的城市。

南市府16日在安平區大臺南智慧交通中心舉辦「宜居城市」年終記者會，由交通局、工務局、水利局及財稅局等4局首長簡報整年成果。黃偉哲表示，道路闢設、交通設備、停車格設置、滯洪池等水利設施等建設是民生的基本，也是市政經費花費的大宗，是市政的「重中之重」；財稅收入是建設的基礎，也可謂是「重中之重」。

黃偉哲認為，今年上半年因新冠肺炎疫情，配合經濟振興政策做了不少減稅、減徵，但是台南的公共建設並沒有因此停頓，市府仍然秉持著「當用則用、當省則省」的態度來做公共建設，幸好在財政自律上做得不錯，今年在公共建設上端出不錯的菜單，未來也將持續以這種精神繼續為市民服務。

交通局長王銘德表示，總經費將近35億元的6座前瞻立體停車場已陸續動工，2年後將可增加將近1978席汽車格位、1459席機車格位；至於台南市先進運輸系統優先路網第一期藍線、綠線、紅線及第一期藍線延伸線等4條路線，也都獲得前瞻軌道建設核定補助規畫。

王銘德還說，為建構完善的公共運輸網絡，運輸需求首重溪北地區，包括開闢串連佳里、麻豆及學甲地區連接高鐵嘉義站直捷快速便捷公車路線，以及分別在溪南、溪北各打造台南、新營2座大型綜合轉運站，提供公車、客運、計程車等更方便無縫接軌轉乘，還透過11條「小黃公車」，提供白河、玉井、左鎮、關廟、龍崎更符合在地需要的交通服務，運量迄今已突破2萬人次。

工務局長蘇金安則指出，今年在道路、橋樑及特色公園、代辦重大建築總投入經費456.82億元；其中，透過生活圈道路建設計畫，共投入經費213億元改善南科周邊地區交通路網，再搭配安平跨港大橋及台61線延伸，將可紓解舊城區交通，串聯大台南生活圈。

蘇金安進一步說，今年工務局在開路、建橋、養護、開發特色公園及辦理重大建築工程等，全年共獲得23個獎項肯定；其中，交通網絡爭取前瞻計畫總共投入50多億元經費，除提升道路品質計畫投入26.24億元，還投入約8.85億元開闢7座特色公園。

水利局長韓榮華表示，水利局推動永康、仁德及安平再生水計畫，完全供水後每日可穩定供應6.3萬噸再生水，滿足南部科學工業園區2026年用水需求；雨水下水道累積建設已達728公里、海岸沙洲復育長度約600公尺等防洪治水重大工程，投入總經費約159億元。

財稅局長陳柏誠強調，除調降房屋稅減輕民眾負擔外，也以「永續財政」、「稅務便民」為出發點，積極控管債務、引進民間投資金額約114億元，以及活化35處市有土地或建物，節省南市府支出逾6.1億元。

(中時 )