因受害者及家屬目前暫不提告，警方僅能先行勸導，警方也強調，若對方未來要提告，則會請雙方到案說明。（羅亦晽翻攝「花蓮同鄉會」臉書社團）

民眾今凌晨在臉書社團PO文，指控花蓮某搬家公司曾姓員工深夜在醫院女性病房，騷擾潘姓女病患，如廁時不但不將門關上，對潘女露出屁股及下體，甚至跑來坐在潘女的床尾及陪病椅，質疑「有何居心」；警方表示，因潘女目前暫不提告，僅能先行勸導，若未來要提告，則會請雙方到案說明。

此文一出，引發網友熱烈討論，有網友酸「小孩子上廁所喔？還要脫褲脫成這樣」，也有網友猜測「大概SOD看太多以為會有豔遇吧？」，紛紛猜測男子動機為何；不過也有人認真建議找駐院警察或護理師協助。PO文民眾表示，因自己目前在外地工作，已通報警方協助關切，並請護理師幫忙協調換病房。

警方表示，今凌晨1點30分許接獲民眾報案，指稱有女性病患在醫院疑似遭受隔壁床配病親屬性騷擾，男子不但會坐在鄰床陪病椅上，甚至上廁所不關門，將下半身裸露給女性病患看，因此請求協助。

警方獲報立即抵達現場，告知潘女及曾男提告相關權益後，因潘女表示暫不提告，因此警方先行勸導曾男，並留下雙方資料後離去；警方事後強調，若潘女未來將要提告，會請雙方當事人到案說明。

因該院病房僅分男女房，無法限制陪病親屬性別，潘女家屬反應現場醫護人員後，院方隨後也安排將潘女轉至其他病房，然而家屬希望能讓潘女提前出院，在醫生評估下，今早已辦理出院手續，離開醫院。

搬家公司鄭姓老闆表示，曾男在公司任職約有5年資歷，據他說明，昨天是去醫院探病女友，因女友和潘女同病房，才會坐在陪病椅上，加上一時疏忽才會忘記關廁所門；針對自己員工有如此脫序行為，老闆坦言，這樣觀感實在不佳，強調未來會再加強員工訓練。

(中時 )