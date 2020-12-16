國民黨中央黨部正進行「空間重設計」，有些部門已搬遷到智庫，黨中央除了找來風水師勘查黨主席、祕書長新辦公室方位，也決定把台北市黨部、黃國樑黨部搬到台北市第四區（中山大同）區黨部「合署辦公」，但該大樓老舊不堪，光修繕估計得花600萬元。國民黨協調「房東」中投盼儘速修繕，又擔心黨產會作梗，傷透腦筋。

國民黨中央黨部租用八德大樓B1至地上5樓共六層，空間調整依「減租」原則，將分3處地點辦公，除了黨主席辦公室及文傳、組發、行管、考紀會等核心部門續留八德大樓，政策會部分人員「寄生」立院黨團，革實院、青年團、國際部、大陸部與政研部搬到智庫。

目前外遷單位分別完成搬遷，續留單位絕大多數要調整樓層，清空 2、3、5樓退租還給中投。其中黨主席、祕書長辦公室從3樓搬往4樓與黨史館共處，黨中央除找人丈量、重新隔間，也請風水師為主席、祕書長辦公室看風水方位。特殊的是，江啟臣雖未設副主席，4 樓仍保留將來可改設副主席辦公室的空間。

不過原規劃要續留八德大樓B1的台北市黨部、黃復興系統黃國樑黨部，因空間調整後各部門空間不足，黨中央決定兩者都搬到北市第四區黨部合署辦公。

黨務人士指出，北市第四區黨部是4層樓大樓，目前僅2位黨工，加上北市黨部9位黨工、黃國樑黨部6位黨工，空間綽綽有餘。但該大樓已數十年，除了1樓志工接待區、2樓辦公區已非常老舊，3、4樓更閒置雜亂、白蟻蛀蝕嚴重，整體修繕費估計要600萬元，是筆大開銷。

國民黨已商請區黨部大樓「屋主」中投儘速修繕，修繕期間北市黨部暫遷中央黨部3樓。黨中央希望各單位在農曆年前都能搬遷就位，原本八德大樓年租金4650萬元，在退租2、、5樓後，省下過半數租金可用於延長租用另3個樓層。

(中時 )