消防人員10大辛酸出爐！藍委葉毓蘭今日於立院內政委員會質詢表示，消防人員長期面臨工作壓力過大、消防裝備不足，中央至少在物資上應給予協助，「這遠比補助給宮廟還急迫」，不如讓消防員自己採購完打行政院統編報帳。內政部次長陳宗彥回應，消防衣的部分，有做過統計，也敦請各縣市消防局來爭取預算。

葉毓蘭說，根據網路搜尋再以大數據庫分析後顯示，消防人員辛酸是件的網路聲量排名前10名，依序分別是1.工作危險性高；2.承受極大心理壓力；3.目睹現場驚悚畫面；4.救災還被抱怨檢舉；5.補風抓蛇被當作功德；6.工時太常作息不正常；7.器材太爛長年不更換；8.疲於奔命各種亂打119；9.宣導防再被當詐騙集團；10.安檢取締被關說打壓。

葉毓蘭表示，有些地方政府的消防設備預算短缺，即便中央要撥款配合都做不到，已經有很多打火弟兄都已經在邊開玩笑邊反映詢問「消防員可否自行採購，然後打行政院統編03722403，直接把發票寄到行政院核銷？」

葉毓蘭指出，消防員不是超級英雄，只是肩負救人任務，請內政部要正視消防員安全，消防員救人，大家一起救消防員，內政部請在一個月內針對消防員裝備不足，提供一份報告。

(中時 )