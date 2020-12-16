日月光投控(3711)執行長吳田玉指出，日月光已啟動智慧工廠建置11年，今年將完成第18座、明年計畫拓增至25座，此次希望把現行高雄楠梓第二園區的建置經驗、加上5G能學到的新知識，全部投資打造第三園區，估計將斥資940億元投資、可雇用8600位員工。

日月光投控與中華電、高通三強聯手打造全球首座5G毫米波（mmWave）企業專網智慧工廠，今（16）日於日月光高雄廠正式啟用。現場同步展示AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端維護協作、綠科技教育館AR體驗環境3大應用。

吳田玉指出，此次方案結合3大複雜方案，包括中華電的完整資安系統及5G方案、高通的5G毫米波智慧財產及研發心力，以及日月光11年來建置18座智慧工廠的經驗，是一件非常有意義的事，對此心情非常震撼感動。

吳田玉表示，日月光在4個志同道合的工程師號召下，11年前開始展開智慧工廠建置，嘗試在完全無人控制下，將2千種不同機器完整自動化。當時全球沒有任何資料可循，日月光花了11年時間自己完成軟、硬體建置，迄今已有500位系統工程師。

吳田玉指出，日月光11年來經歷非常多嘗試、錯誤及痛苦的掙扎，從最簡單的第一棟智慧工廠起步，到今年將完成第18座、明年會完成第25座智慧工廠，每一座、每一代的智慧工廠都精益求精，因為學無止境，世界上的競爭不會等人。

吳田玉指出，此次為見證集結3家公司過去經驗及知識累積，在高雄打造全球首座5G毫米波的無人智慧工廠，並與日月光過去以非5G方案建置的18座工廠進行大數據比較，幕後耗費的心力、意義及前瞻性深遠。

吳田玉表示，目前所處的第二園區共雇用5200位員工，形成日月光及全球封測業最先進的綠色智慧工廠。他進一步透露，承蒙高雄市長陳其邁抬愛及中央支持，日月光希望在最短時間啟動第三園區計畫。

吳田玉指出，日月光希望把第二園區的知識、加上5G能學到的新知識，全部投資打造第三園區，估計將斥資940億元投資、可雇用8600位員工，不僅為高雄創造更好的就業機會，進一步會讓高雄、南區科技走廊願景能早日實現。

(時報資訊)