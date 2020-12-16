由日月光投控(3711)、中華電(2412)、高通三強聯手打造全球首座5GmmWave企業專網智慧工廠，今(16)日於日月光集團高雄廠正式敗動，美國高通公司副總裁台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，5GmmWave相當困難，但本次首座5GmmWave企業專網智慧工廠的落成，象徵台灣也已經正式進入mmWave會員，這是一個非常重要的里程碑。

劉思泰表示，本次三強聯手打造全球首座5GmmWave企業專網智慧工廠，在高通總部及相關技術全力支援下，與台灣企業夥伴合作建置全球第一座內含智慧工廠的5GmmWave企業專網，凸顯台灣資通訊產業供應鏈完整及技術優勢，以及高通對台灣市場及企業夥伴的高度重視。

劉思泰表示，「5G要成功，一定要百花齊放，就是一定要透過合作」，該5GmmWave企業專網的成功，不僅象徵高通可以協助一座工廠走向5G智慧化，也表現出高雄、台灣是一個可以有效驗證5G的場域，mmWave是一個很難的技術，但台灣有非常完整的供應鏈和技術基礎，所以「困難is Good thing」，台灣也已經正式進入mmWave會員。

劉思泰強調，5G全頻譜運用才能展現「真」5G的高速低延遲及大頻寬的特點，否則無法做到自動巡檢所需的即時大量資料處理及AR同步邊端協同修機這些真正的智慧工廠功能，台灣擁有OEM、ODM技術與人才優勢，高通將提供技術支援，協助加強毫米波技術掌握，讓台灣成為毫米波基地，共同為強化台灣5G網路完整性及發展5G產業生態系而努力。

5G mmWave企業專網智慧工廠計畫以一年為期，預計完成後將實現更多5G企業專網垂直應用功能，屆時台灣可望成為全球「真」5G企業專網智慧工廠展示最佳場域。

(時報資訊)