世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒說，疫情影響真的很大，除了無法出國旅遊之外，台灣的錢也無法投資海外，所以造就了不動產市場的火熱。她認為，明年度有四個字能代表「疫緩則平」，目前新冠疫苗已經出來、美國總統也換人做，明年台灣不動產市場不會如同今年這麼的火熱，這並不是代表接下來會往下走，而是將恢復往年的熱度，屬於健康持平的情形。至於央行打炒房的信用管制，則是將房市太火熱的情形恢復到平穩，是屬於健康的事情。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶說，央行打炒房，短期內部分投資人可能轉為觀望，而購地貸款受到限制，將使得2021年土地市場交易額將萎縮，不過，工業地產需求仍預期交易活動維持熱絡。央行針對性的審慎措施，短期將使得投資人轉為觀望，目前海外情勢仍不穩定，本地不動產還是較受到青睞，而自用型買方需求仍穩固。預期2021年土地市場交易額將萎縮，賣方對價格期待值高，恐將影響成交速度。

今年工業地產投資熱度持續延燒，展望明年度，高科技產業擴廠需求仍然強勁，而倉儲物流、資訊中心用地需求持續，廠辦市場部分，非核心地區總部化，自用需求特別強勁。在工業地產熱度居高不下，雙北市廠辦仍朝立體化發展，雙北市以外地主對價格提高，而隨著地價的上漲，報酬率將緩降。

(時報資訊)