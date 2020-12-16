51歲梁佑南的女兒方琦接捧衣缽入演藝圈，近日和媽媽一起參加錄影，當她告解剛出社會時投資股票慘賠的經歷，梁佑南既心疼又憤怒，開罵女兒「你承不承認你很笨？」甚至忍不住推了她一把。

梁佑南帶著女兒方琦上節目《同學來了》，自信滿滿地說對女兒所有事都瞭若指掌，但主持人仍堅持她簽下保證不會生氣的切結書，才讓方琦願意說出心中的秘密。方琦吐露前年底出社會，認為要開始學習理財，看到身邊的同學買股票有賺錢，便如法炮製砸下約20萬新台幣，想不到血本無歸，梁佑南聽完馬上變臉拍桌，「我生日她才包兩百給我，她把20萬拿去買股票！」方琦解釋包兩百是高中的事，20萬是過去的積蓄和通告費累積起來的。

梁佑南的怒火持續上升，質問女兒：「我都不敢買股票，你怎麼敢啊？」方琦回應：「就是因為這樣才不敢跟你說！」讓梁佑南氣到動手推女兒，阿KEN和納豆連忙安撫，「冷靜、冷靜！」

經歷這次的慘賠，方琦表示學到教訓，以後不敢一次全部投入，此時梁佑南教訓女兒，「你承不承認你很笨？」想不到方琦頂嘴：「笨也是遺傳」再度激怒梁佑南，怒回：「說對了！所以我不會去玩喔！」

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)