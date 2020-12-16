彰化縣議會定期大會將編列的1132萬8000元違建拆除預算，刪除1000萬元預算，環團16日到縣府廣場抗議，國民黨籍議員過半的彰化縣議會自廢武功，與縣府攜手共創違章王國。縣府反駁搞不清權責區分，國民黨議會黨團書記長劉淑芳表示，違章工廠拆除費用要自己吃下，刪除預算不代表認同違章，必要可動用第二預定金。

地球公民基金會蔡佳昇指出彰縣在違章工廠衝4個「第一」：拆除經費倒數第一、違章工廠佔地面積第一高、檢舉數量第一多、中央交辦不處理數量第一多。利用網頁收集新增違章工廠案件。回報329件，83件來自彰化，彰化縣環保聯盟收到民眾檢舉84件，共167件。且經濟部公布截至11月30日各縣市依法查報、處理之新增建工廠家數，所有縣市大致完成經濟部所指定優先勘查的數十家工廠，唯獨彰化縣41件尚未執行。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英、主任吳惠君痛批彰化縣是違法農地工廠大本營，至今列管汙染農地仍有906筆，148.9公頃，汙染面積佔全台74％，其中，還有144筆農地有二次列管的狀況，直指農地汙染分布與農地工廠分布高密度區幾乎吻合，新增建農地違章工廠要落實執法斷水斷電及拆除，並以行動劇頒發「違章之母譏」諷，高呼「違建不斷電、汙染留子孫！」「追加拆除預算 訂定自費要點」。

中台灣農用基地許文烽指出，彰化縣農地非農用面積，過去3年增加1807公頃，從其中「疑似工廠」占用的部分則增加了932公頃，由2107年的2348公頃，變成2020年的3280公頃，將近台中市七期重劃區353公頃的10倍。

台灣水資源保育聯盟理事蔡志宏建議違章工廠應馬上拆除，如果縣政府拆除違章工廠的經費可以來自處罰設計及承造違建者。不能以缺乏經費做為籍口，放任違章工廠到處滋生。

議員吳韋達要求舊有積極全面納管輔導，但更重要的是要阻止新的一直蓋，對於520後新建農地工廠展現魄力，盡速依法斷水斷電、即報即拆，不該縱容新工廠在農地上任意滋長，積極阻止農地流失與守護糧食安全。議員李成濟也批，縣府無心執行，編列已不足，還大刪。

國民黨議員劉淑芳表示，指出2018年縣府強制拆除二水鄉碧雲禪寺違建，拆除費就是先動用第二預備金，近年每年刪減金額都1000萬元，有危及公共安全者，可動用第二預備金支應。

縣府表示，產生汙染附近農地或造成公共安全疑慮未登記工廠，則立即斷水斷電並強制拆除，違章工廠認定，以從事生產製造加工等行為來認定建築物是否有工廠使用事實，而未登記工廠的輔導與查處，依中央頒布的工廠管理輔導法排定流程來執行。至於違章建築拆除，回歸維護公共安全的目的來排定拆除順序。2019年拆29件違章、2020年拆18件。

(中時 )