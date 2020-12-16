被稱國安局「最優秀軍人」的特勤中心中校教官郭耿宏，4年前參加「對向移動交錯實彈射擊訓練」演練，遭學員誤擊，致頸椎碎裂癱瘓，他打官司訴請國家賠償，高院維持一審認定，判國安局須賠償郭男及家人共593萬6387元。全案可上訴

郭員曾到美國接受過元首維安訓練，具有高度特勤專業，2015年3月，他因聽從長官指示對學員進行高難度的交錯射擊，卻在訓練過程中，被僅受訓1個月的吳姓學員射中頸椎，造成癱瘓、臥病在床，他因而聲請國賠求償1163萬多元。

刑事部分，郭對時任副指揮官許昌等人提起過失傷害告訴，檢方不起訴，高檢署發回續查，但郭後來撤告；民事求償部分，因郭是因公負傷後，為了給讀國小的3名小孩生活保障，在與國安局協商破裂，才打官司訴請國賠。

台灣高等法院維持北院判決，認定國安局確有管理疏失，須負國家賠償責任，考量郭的薪資損失、勞動力減損、郭家家屬的精神慰撫金後，判決郭耿宏獲賠305萬6387元，父母、妻子及3名子女各獲賠48萬元，國安局共須賠償593萬6387元。

(中時 )