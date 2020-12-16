日前有一名身穿蘿莉塔風，綽號為「倪安」的正妹，因不想一個人過耶誕節，坐在西門商圈公開徵男友，引發民眾側目。昨天晚間倪安在PTT曝徵友最新條件、身材密碼，附上幾張自拍照，但有部分網友質疑她是不是想紅，她也做出回應。

「倪安」12日坐在人來人往的西門商圈徵男友，並列出5大條件，包括「20歲以上、身高172以上、不要胖、帥哥佳、渣男退散」，甚至將自己的Line ID公開，未料收到一堆男性生殖器的照片。

倪安日前在西門大方徵友，引發不少路過民眾側目。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

倪安透露已單身兩個月，「因不想一個人過耶誕節」，才會上街頭徵男友，讓不少路過的民眾佩服她的勇氣，將其PO上臉書《爆廢公社二館》，瞬間引發不少話題。事隔5日，倪安昨再度於PTT AllTogether板以「台北徵公」為題發文，除了日前的徵友條件外，她更希望「有結婚意願」的男子尤佳。

倪安也展現出誠意，簡單地自我介紹，目前23歲，身高156公分、體重50公斤，靠批發公仔維持生計，自稱是「男友狗、老公狗」，自認非常珍惜另一半，不希望身邊的伴侶常常搞失蹤。

倪安說，自己是個真性情的女漢子，不會嬌滴滴，但可以接受大男人，會保護她的最好，兩人在一起也會有自己的私人空間。

另外，她14日也親自在臉書《爆廢公社二館》發文寫下「我沒男友我超廢，還要上街超狼狽」，立刻引發網友的暴動，有網友問她是不是想藉機打知名度，為YouTuber網紅鋪路，她則回應「人紅是非多，好玩就好，很快就會被淡忘了」。

(中時新聞網)