川普推文宣布司法部長巴爾將辭職 次長羅森將代理

美國司法部長巴爾（William Barr）才「被辭職」，司法部次長羅森（Jeffrey Rosen）預定代理，但總統川普已有換人的打算。

據美聯社與《野獸日報》（The Daily Beast）15日報導，川普打算指派特別委員會，以調查美國總統當選人拜登次子韓特的財務狀況。據說他已和白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），還有白宮律師西波隆（Pat Cipollone）討論過。

而白宮幕僚說，要是羅森不肯指派這樣的特別委員會，川普可能加以撤換。事實上，當消息傳出，巴爾設法遵循司法部的政策，選前並未公開調查韓特的行動後，川普公開發火。不久，這位白宮主人就推文說，巴爾將辭職，而後來巴爾便宣布，他將會在耶誕節前下台。

要求匿名的消息人士透露，川普除了指派特定檢查官調查韓特外，還想成立另一個特殊調查委員會，以調查他口口聲聲說的大選舞弊。不過，要是他指望新任命的代理司法部長羅森在這兩件事上表現得比巴爾更積極，那可能很快就會失望。

(中時新聞網)