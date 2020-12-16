107年度永春陂濕地公園設施營造及改善工程（第二期）獲得公共工程金質獎，土木類優等。（北市工務局提供）

行政院公共工程委員會舉辦「第20屆公共工程金質獎」，得獎名單出爐，北市府一舉囊括土木、水利、建築及軌道類5項獎項，名列全國地方縣市政府第一名；「個人貢獻獎」部分，北市府更是獲得青睞，共有4位人員獲獎。

副市長彭振聲表示，今年得獎工程中，土木類優等獎為工務局大地工程處辦理「107年度永春陂濕地公園設施營造及改善工程(第二期)」，該工程以恢復既有生態與落實循環經濟為主軸，規畫生態復育區、緩衝區及人為活動區，保留3棟既有營舍活化為公園場館，及透過營區內土方平衡營造豐富地景，促使百年埤塘風華再現，提供市民休閒遊憩新選擇。

建築類有2件，包括都發局「臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程」和「臺北市南港區中南段公共住宅新建工程」。

彭振聲說，瑞光公宅是北市第一座結合智慧市場的社會住宅，臨近公館山與瑞光公園，周邊公園綠意延伸至基地內，充滿綠色生機，屋頂還設置城市農園、景觀花園及太陽能板，展現市府推動田園城市成效。

其他優等項目還包括，水利類自來水事業處辦理之「大度淡海線∮1200mm輸水管潛盾接續工程」；軌道類為捷運工程局第二區工程處辦理之「LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程及國語實小捷運共構大樓新建工程」。

彭振聲強調，工程會「公共工程金質獎」，有「工程界奧斯卡獎」之稱，象徵國家公共工程品質最高榮譽，北市能在各界專業評審的嚴謹考核下脫穎而出，不但是對台北市公共工程品質肯定，也是對施工團隊最大的鼓勵。

(中時 )