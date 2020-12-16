女星謝忻日前因地震躲桌下痛哭而成為話題人物，謝忻狼狽念著「地震好可怕」，不過謝忻趴地卻也讓她美胸呼之欲出，甚至還引爆露點疑雲，謝忻事後則開直播強調，絕對沒有走光，而網紅郭鬼鬼還模仿她，對此，謝忻也大方回應。

上周四（10日）一場強震，把謝忻嚇到躲在桌下，她狼狽痛哭、口中還不斷念著「地震好可怕」，謝忻趴地讓她美胸呼之欲出，還因為拍攝角度引發露點疑雲，謝忻事後則開直播強調，絕對沒有走光，而網紅郭鬼鬼還在網曬出趴地痛哭影片，她一個彎腰扭身，傲人G奶狂晃，畫面超級胸。

謝忻日前遇地震躲桌下痛哭，讓她成為話題人物。（圖／本報系資料照片）

面對網紅模仿她動作，根據《ET today星光雲》報導，謝欣則無奈感嘆：「沒想到我還有被消費的價值」，不過她也大讚對方身材很好，同時，謝忻也反駁是故意露身材「如果這樣，我會穿漂亮的內衣」。

謝忻去年走過戀阿翔的事業低潮，兩人雖然現在已無交集，不過謝忻也透露，仍會看阿翔的新聞，例如阿翔老婆剛考上駕照，就撞爛阿翔的新車「還是看得到，新聞還是會跳出來」。

(中時新聞網)