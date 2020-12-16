前立委沈智慧（後中）16日持續在立法院門口絕食，抗議美國萊豬開放進口，已超過97小時，經醫生評估後認為沈智慧血壓不穩定，恐造成腦部、心臟血管的意外發生，隨後沈智慧坐著輪椅被送上救護車，前往醫院檢查。（劉宗龍攝）

在眾人力勸下，沈智慧緊急送醫。（趙婉淳攝）

為抗議萊豬，國民黨中常委、前立委沈智慧今天已絕食逾97小時，前黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋上午前來探望，洪秀柱重現教務主任的口氣，強調「革命也需要健康的身體」，在眾人力勸下，沈智慧頂著虛弱身軀緊急送醫。

沈智慧自上週六上午10點起展開「野薑花絕食靜坐」，要求立法院審查萊豬行政命令時，須採記名表決，務必在12月18日朝野協商時，把萊豬進口行政命令列為12月24日院會表決的第一案，讓人民知道投下贊成票的「萊豬立委」，還敬告「罷免就在不遠處等著」。

近日氣溫驟降，沈智慧連日不畏寒雨夜宿立法院大門口，上午血壓一度飆高到192，藍委賴士葆、曾銘宗、台中市議員羅廷瑋、中常委謝坤宏前來探望時，沈智慧頂著虛弱身軀，強調自己將付出身體代價，就是要抓萊豬豬隊友，藍委承諾將在立院嚴審萊豬行政命令。

稍後前國民黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋到場送暖，沈智慧談吐氣若游絲，看上去十分虛弱，大都時間都是閉目養神休息，由於沈智慧的血壓高低起伏不定，洪秀柱、周錫瑋十分擔憂沈智慧體力不支，當場力勸沈智慧儘速就醫。

救護車隨即趕到，救護人員替沈智慧量血壓、血糖，所幸一切正常，但因為沈智慧本身有糖尿病，洪秀柱教務主任上身，強調「革命也需要健身的身體」，並愛之深責之切地提醒「妳身體搞壞，五臟六腑都壞掉」，但沈智慧仍舊不為所動，展現繼續絕食抗議的決心，在旁的支持者不停道聲「辛苦了」、「沈智慧，加油！」，

直到沈智慧的家庭醫生趕到，家庭醫生診察後說，沈智慧摸起來有點失溫，血壓不穩定，易造成心臟不穩定，引起腦血管意外，建議到醫院緊急處理，沈智慧在眾人勸導與攙扶下，上了救護車到國泰醫院就診。

國民黨前黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋上午前來探望絕食抗議的沈智慧。（趙婉淳攝）

國民黨立委賴士葆、曾銘宗上午前來探望絕食抗議的沈智慧。（趙婉淳攝）

前國民黨主席洪秀柱（左）16日前往立法院大門口，探視以絕食抗議萊豬的前立委沈智慧（右），勸沈智慧進食、送醫，保重自己的身體。（劉宗龍攝）

(中時 )