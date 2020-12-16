為抗議萊豬，國民黨中常委、前立委沈智慧今天已絕食逾97小時，前黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋上午前來探望，洪秀柱重現教務主任的口氣，強調「革命也需要健康的身體」，在眾人力勸下，沈智慧頂著虛弱身軀緊急送醫。
沈智慧自上週六上午10點起展開「野薑花絕食靜坐」，要求立法院審查萊豬行政命令時，須採記名表決，務必在12月18日朝野協商時，把萊豬進口行政命令列為12月24日院會表決的第一案，讓人民知道投下贊成票的「萊豬立委」，還敬告「罷免就在不遠處等著」。
近日氣溫驟降，沈智慧連日不畏寒雨夜宿立法院大門口，上午血壓一度飆高到192，藍委賴士葆、曾銘宗、台中市議員羅廷瑋、中常委謝坤宏前來探望時，沈智慧頂著虛弱身軀，強調自己將付出身體代價，就是要抓萊豬豬隊友，藍委承諾將在立院嚴審萊豬行政命令。
稍後前國民黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋到場送暖，沈智慧談吐氣若游絲，看上去十分虛弱，大都時間都是閉目養神休息，由於沈智慧的血壓高低起伏不定，洪秀柱、周錫瑋十分擔憂沈智慧體力不支，當場力勸沈智慧儘速就醫。
救護車隨即趕到，救護人員替沈智慧量血壓、血糖，所幸一切正常，但因為沈智慧本身有糖尿病，洪秀柱教務主任上身，強調「革命也需要健身的身體」，並愛之深責之切地提醒「妳身體搞壞，五臟六腑都壞掉」，但沈智慧仍舊不為所動，展現繼續絕食抗議的決心，在旁的支持者不停道聲「辛苦了」、「沈智慧，加油！」，
直到沈智慧的家庭醫生趕到，家庭醫生診察後說，沈智慧摸起來有點失溫，血壓不穩定，易造成心臟不穩定，引起腦血管意外，建議到醫院緊急處理，沈智慧在眾人勸導與攙扶下，上了救護車到國泰醫院就診。
(中時 )
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