在全球經濟環境受疫情影響持續動盪下，新光保全除了持續檢視企業內部經營體質，力求穩健營運，對外結合事業群和策略夥伴擴展業務，讓集團營運表現亮點多，並首度拿下SNQ《國家品質標章認證》。

SNQ品質標章是以「品質」和「安全」為檢核指標的醫療服務與生醫產品的認證機制，送審的產品都須提供相關科學實驗數據，才有機會通過認證。新保生活關懐今年首次以CARE U全方位整合照護服務申報，便在國家生技醫療產業策進會的長照類企業服務組中，獲得認證的殊榮。

為因應高齡化的衝擊，新光保全跟隨新光關係企業發展銀髮事業的腳步，特別於2013年成立「新保生活關懷股份有限公司」，透過創新的科技應用及長年的服務經驗，打造讓銀髮族安心、樂活、自在的照護服務平台。

CARE U從居家照護開始推展，搭配24小時照護中心的人員服務，建構完善的居家照護平台，進而提供無障礙接送服務，並配合長照2.0與醫院合作，完成出院照顧需求評估，包含居家照護、健康管理、輔具需求評估與代辦申請、無障礙接送等，讓離家子女能夠能即時了解親人狀況，提供更方便安心的照護選擇。

目前CARE U已在新光醫院、桃園敏盛、台中慈濟、台中光田設立出院延續居家的服務，不僅被照護者的照顧品質提升了，也減低了家屬的照顧負擔，同時醫院社工人力不足的問題也得以舒緩。

(中時 )